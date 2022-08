Reggio Calabria, il 6 agosto l’evento Starmaker Italia 

3 Agosto 2022 13:37

Starmaker Italia, dal virtuale al reale: appuntamento il 6 agosto sul lungomare di Reggio Calabria

Un ritorno in pista per Luciano Cristiano, presidente dell’Associazione Pantanello. Questa volta non con un concorso di bellezza, ma con uno spettacolo innovativo, un evento social che invece viene trasferito su un palco. Stiamo parlando di Starmaker Italia. Si tratta di un’app americana di grande successo e che nasce per raccogliere tutti coloro che hanno la passione per la musica per il canto. Un progetto dunque che prevede di trasferire su un palco un fenomeno social che sta spopolando in tutto il mondo e che raccoglie nel mondo 50 milioni di utenti. Scaricando l’app di Starmaker Luciano Cristiano si è dunque appassionato a questo nuovo fenomeno trovando un fantastico gruppo di amici che amano come lui la musica.

Tanti talenti nascosti molto bravi che amano cantare e che meritano di essere valorizzati. Da qui è nata l’idea di passare dal virtuale al reale con un progetto di uno spettacolo con lo scopo di dare a tutti la possibilità di cantare dal vivo su un palco davanti a un pubblico. Un evento che grazie alla Città Metropolitana e al comune di Reggio Calabria per l’estate Reggina e agli sponsor si terrà il 6 agosto sul lungomare di Reggio Calabria.

Oltre alle esibizioni dei cantanti ci saranno tantissimi ospiti, nomi di spicco, il cantautore Raffaello di Pietro, Santo Palumbo di Zelig con le sue gag. Spazio alle esibizioni del sudamericano Lollo e alle stupende coreografie di ballerini reggini delle scuole di danza. I cantanti che parteciperanno allo spettacolo saranno in tutto venticinque e arriveranno da tutta Italia, la maggior parte dal nord, ma ci sarà anche una nutrita rappresentanza meridionale, dalla Sicilia, Puglia, Campania e Calabria. I cantanti si esibiranno dal vivo e proprio su un vero palco avranno modo di mettere in luce le loro qualità canore. Appuntamento dunque per sabato 6 agosto alle ore 21.00 sul lungomare di Reggio Calabria nelle adiacenze del parcheggio stazione Lido per la prima selezione di questo spettacolo che riserverà sicuramente delle bellissime sorprese.