Reggio Calabria, il 30 agosto Francesco Cannizzaro presenta la propria candidatura alle Elezioni politiche 2022

29 Agosto 2022 16:10

Si terrà domani, martedì 30 agosto, alle ore 17:30, la conferenza stampa di presentazione della candidatura dell’On. Francesco Cannizzaro alle Politiche 2022, collegio uninominale 5 Reggio – Locri. Luogo dell’incontro con gli Organi di Informazione sarà la sede del Coordinamento provinciale di Forza Italia – Reggio Calabria, in via Quartiere militare 20 (RC). Oltre a Francesco Cannizzaro, in conferenza interverrà il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto.

Contestualmente alla presentazione della candidatura, verranno presentati ufficialmente anche i nuovi 150 amministratori della Provincia di Reggio che aderiscono al Partito, come già annunciato nelle settimane scorse a Roma, nella sede nazionale di Forza Italia.