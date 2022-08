Reggio Calabria: il 12 agosto a Catonateatro Drusilla Foer

11 Agosto 2022 12:01

Reggio Calabria, sold out a Catonateatro per il recital scritto e interpretato da Drusilla Foer

Continua inarrestabile il successo del tour teatrale Eleganzissima, il recital scritto e interpretato da Drusilla Foer che farà tappa in esclusiva regionale e con un ennesimo sold out a Catonateatro il 12 agosto.

Eleganzissima è un viaggio fra gli aneddoti tratti dalla vita straordinaria di Madame Foer, vissuta fra l’Italia, Cuba, l’America e l’Europa, e costellata di incontri e grandi amicizie con persone fuori dal comune e personaggi famosi, fra il reale e il verosimile. Il recital, ricco di musica e canzoni dal vivo, svela un po’ di lei: familiare per i suoi racconti così confidenziali e unica, per quanto quei ricordi sono eccezionali e solo suoi. Il pubblico si troverà coinvolto in un viaggio nella realtà poco ordinaria di un personaggio realmente straordinario, in un’alternanza di momenti che strappano la risata e altri dall’intensità commovente.

Un successo clamoroso e consolidato, ormai un format di culto, Eleganzissima va in scena in una versione rivisitata, arricchita di nuovi racconti e di nuove canzoni, fra le quali alcune inedite, che Drusilla interpreta dal vivo, accompagnata dai suoi musicisti Loris di Leo al pianoforte e Nico Gori al sax e clarinetto. La direzione artistica è di Franco Godi.