Reggio Calabria, i residenti del Porto: “aria irrespirabile quando arrivano le navi commerciali”

2 Agosto 2022 15:53

Reggio Calabria, la segnalazione di alcuni residenti vicino al porto

Alcuni residenti delle casa che affacciano sul porto di Reggio Calabria, hanno inviato una segnalazione a StrettoWeb per evidenziare un problema che li rende purtroppo protagonisti quando arrivano le navi commerciali e cominciano le operazioni di scarico delle materie prime. I residenti fanno notare che l’aria nella zona diventa irrespirabile e molti sono costretti a chiudere finestre e a non poter stare sui terrazzi o sui balconi per molte ore dopo lo scarico. “Il disagio è maggiore nella stagione estiva, quando queste operazioni vengono fatte nelle ore diurne, e quando c’è vento”, affermano indignati “in questi giorni la segnalazione è stata fatta anche alla Capitaneria di Porto”.