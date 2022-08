Reggio Calabria, i genitori chiedono chiarezza al Comune sull’asilo Nido Comunale “Mago di Oz”

21 Agosto 2022 11:01

Reggio Calabria: la lettera delle famiglie dei bimbi che frequentano l’asilo nido Comunale “Mago di Oz”

“In qualità di genitori delle bambine e dei bambini frequentanti il Nido Comunale “Mago di Oz”, sito nel quartiere di Archi, ed essendo venuti a conoscenza dell’Atto n. DD2828 del 11\08\2022 del Registro generale delle determinazioni (proposta n. 3212 settore welfare), con il quale il Lotto 1 – Territorio Archi viene provvisoriamente aggiudicato all’ Organismo “Raggio di sole” Società Cooperativa sociale ONLUS, decisione che, qualora confermata, comporterebbe evidentemente un cambio di gestione rispetto a quella attuale, sentiamo il dovere di rivolgere un appello accorato al Settore Welfare del Comune di Reggio Calabria”. Lo affermano in una nota le attuali famiglie del nido, insieme ai genitori delle bambine e dei bambini che hanno frequentato il nido negli anni passati ed hanno chiesto di firmare questa comunicazione, condividendone l’intento.

“Nostro malgrado, prendiamo atto che le procedure di affidamento così strutturate rendono praticamente impossibile assicurare una continuità in termini di sostenibilità e consolidamento dei percorsi avviati che vengono, poi, drasticamente interrotti, proprio come in questo caso”.

“Tutti noi abbiamo vissuto in prima persona ciò che ha rappresentato, soprattutto negli ultimi anni, l’asilo nido “Il Mago di Oz” di Archi: un’eccellenza non solo per il quartiere, ma per l’intera città, grazie all’impegno profuso dagli enti gestori e dalle Istituzioni locali che, garantendo un servizio pubblico essenziale per l’educazione dei bambini, hanno fatto dell’asilo il primo, fondamentale, luogo di autentica crescita e confronto per bambine e bambini, educando noi genitori a cambiare il nostro sguardo sull’infanzia e sul nido, spesso erroneamente considerato un mero “parcheggio” per neonati”.

“E’ inutile dunque nascondere il rammarico ed il dispiacere nel constatare la fine di questa esperienza, nonché la preoccupazione che quanto faticosamente costruito negli anni possa andare, in qualche modo, perduto.

Per le ragioni sovraesposte, abbiamo deciso di rivolgere questo appello al Settore Welfare del Comune di Reggio Calabria, formalizzato anche a mezzo pec, affinché si impegni a tutelare un bene così prezioso, salvaguardandone la qualità”.

“Nello specifico, chiediamo che, nonostante il cambio di gestione, vengano assicurati ai bambini ed alle famiglie del nido i seguenti punti:

1. Rispetto dei tempi di avvio del servizio (1 settembre 2022) come previsto dal bando pubblicato in data 08.06.2022 sul sito del Comune di Reggio Calabria e relativo all’anno educativo 2022/2023;

2. Continuità didattica e pedagogica attraverso l’utilizzo del metodo ispirato al pensiero di M. Montessori e conseguente organizzazione dell’ambiente educativo (spazi interni ed esterni al nido);

3. Conferma di tutto il personale operante all’interno della struttura, nei ruoli precedentemente assegnati.

Infine, cogliamo l’occasione per ringraziare il Consorzio Parsifal, il Centro Nascita Montessori e la Cooperativa Osiride per il prezioso percorso fatto insieme e auguriamo alla cooperativa “Raggio di sole” un buon inizio, pronti a collaborare per far sì che “Il Mago di Oz” continui ad essere un riferimento per tutta la città”.