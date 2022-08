Reggio Calabria, successo strepitoso per la prima serata del Fashion Day: oggi l’evento conclusivo | FOTO e VIDEO

4 Agosto 2022 13:37

Arena “Ciccio Franco” gremita all’inverosimile per la prima serata del Fashion Day: moda, arte e lo special guest Nunzio incantano il pubblico reggino. Oggi la seconda e ultima serata

Neanche un posto vuoto, in molti si sono dovuti accontentare di seguire l’evento in piedi. Strepitoso successo di pubblico per la prima serata del “Fashion Day“, l’evento di moda organizzato da Antonio Sapone e Giovanni Barcella. L’incantevole scenario dell’Arena dello Stretto ha fatto da cornice per quello che, in termini di presenze, può essere considerato l’evento principe dell’estate reggina. Moda, stile, arte hanno sfilato in passerella: protagonisti grandi nomi della moda reggina come Paolo De Stefano (De Stefano Inner, Sud Up, Antica Sartoria) e Davide Moscato (Le Spose di Epoche, Sposami).

L’artista Rosita Simone ha presentato una splendida collezione dipinta a mano di chiaroscuri con tanto di lancio di colombe finale da parte di Nunzio Stancampiano, famoso ballerino di Amici, acclamato a gran voce da un gran numero di fan. Quest’oggi la seconda e ultima serata dell’evento con stilisti di caratura internazionale del calibro di Giuseppe Fata, “Il Genio dell’arte su testa”, che ha sfilato a Dubai, Parigi, Canne e ha scelto di tornare nuovamente al Fashion Day per la serata conclusiva. Appuntamento all’Arena alle ore 21:00.