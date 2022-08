Reggio Calabria: successo di pubblico per il Gran Galà dei Bronzi di Riace | FOTO

6 Agosto 2022 17:46

Reggio Calabria: successo di pubblico per il Gran Galà dei Bronzi di Riace, organizzato dall’Associazione Incontriamoci Sempre, da Apar, dal Direttivo del Circolo Polimeni e dal gruppo del “Magnagrecàntico”

Direttivo del Circolo Polimeni e dal gruppo del “Magnagrecàntico”, composto da Daniele Castrizio, Fulvio Cama, Saverio Autelitano e Dario Zema. La folta platea dell’Arena del Circolo Polimeni, piena in ogni ordine di posto, è stata entusiasmata dal Galà, condotto dal presentatore reggino Marco Mauro, che ha avuto inizio con Magnagrecàntico, un viaggio multimediale all’interno della storia delle due meravigliose statue, raccontato dal Prof. Daniele Castrizio, impreziosito dai canti del cantastorie Fulvio Cama, accompagnato dal Maestro Dario Zema, dalle bellissime immagini e ricostruzioni grafiche di Saverio Autellitano e, s seguire, la presentazione ufficiale degli Occhi dei Bronzi, dolce realizzato dai maestri pasticceri di APAR in occasione del 50° anniversario del ritrovamento dei due capolavori.

Sul palco, l’intera squadra dei maestri pasticceri di APAR, capitanata dal Presidente Antonello Fragomeni che, con tanta emozione, ha

ringraziato l’intera categoria, raccontando al pubblico l’idea che ha poi portato alla realizzazione del dolce. Grande soddisfazione espressa al pubblico anche dal presidente del Circolo Polimeni, avvocato Ezio Privitera, dal Presidente del Consiglio Comunale e dirigente di Confartigianato, dott. Enzo Marra, e dalla dott.ssa Cinzia Castelvetere, in rappresentanza dell’azienda Policom. Finale in dolcezza, con la degustazione di gelati, le granite, dolci, ovviamente, accompagnata dalle splendide confezioni degli occhi dei bronzi e dalla Bergamottata di Friberga.