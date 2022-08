Reggio Calabria, il Gom torna alla normalità: “da lunedì si potranno visitare i familiari”

6 Agosto 2022 14:37

Gli ingressi erano stati limitati dallo scorso 12 luglio a causa del peggioramento della situazione epidemiologica

Il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria riapre le visite dei familiari ai degenti, secondo le precedenti modalità, a partire da lunedì 8 Agosto. E’ quanto comunica la direzione ospedaliera in un comunicato, specificando che la decisione è presa “in concomitanza con l’attuale progressivo miglioramento del dato epidemiologico” legato alla diffusione del Covid-19.

Si tratta di una buona notizia per la cittadinanza reggina, visto che le visite ai parenti in ospedale erano state sospese dallo scorso 12 luglio. La sottovariante Omicron 5, rivelatasi altamente contagiosa, “aveva comportato un fortissimo incremento del numero dei soggetti positivi al tampone e, quindi, dei ricoveri ospedalieri”. E così, alla luce della “la carenza di personale ospedaliero, dovuta in particolar modo alla positività di molti operatori su dotazioni organiche già sottodimensionate”, la direzione aveva deciso per il periodo di limitare gli accessi. Ma da lunedì, finalmente, si torna alla normalità.