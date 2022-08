Reggio Calabria, la dolcezza di Gelateria Cesare su Vanity Fair: Bronzato e Sorbetto Reggino incantano i turisti | FOTO e VIDEO

8 Agosto 2022 13:34

Gelateria Cesare finisce su Vanity Fair: il famoso giornale di attualità, moda e cultura inserisce il chioschetto verde fra le esperienze da provare in Calabria

Quando passione e competenza sono in grado di far provare emozioni, diffondere cultura ed esaltare l’identità di un luogo, anche un gelato diventa arte. Davide Destefano e Gelateria Cesare incarnano tutto ciò alla perfezione. Non un semplice gelato, ma una vera e propria esperienza da vivere, al pari di una visita al cospetto dei Bronzi di Riace nel vicino Museo o una passeggiata sul Lungomare. L’invito ai turisti di tutto il mondo arriva addirittura da Vanity Fair. Il famoso giornale di attualità, moda e cultura ha inserito Gelateria Cesare fra le 11 cose da fare una volta giunti in Calabria per una vacanza.

In un articolo della famosa Food & Travel editor Margo Schachter, il chioschetto verde di Piazza Indipendenza trova il suo posto fra le esperienze da non perdere in terra calabra al pari della vista del tramonto all’Arcomagno di San Nicola Arcella, della bellezza selvaggia dell’Aspromonte, del fascino di Pentidattilo. Vanity Fair consiglia uno fra i deliziosi gusti di gelato ideati da Davide Destefano, come ad esempio il Bronzato e il Sorbetto Reggino.

Il Bronzato è ispirato al colore originario dei Bronzi di Riace, come spiegato dal professore Daniele Castrizio: “un gusto dedicato ai Bronzi di Riace, è un’innovazione. Serve a far conoscere a tutti il colore antico dei Bronzi. E’ un gelato identitario perché vuole rifare da sponsor alla ricerca scientifica e il caramello ricorda tutto questo”. La dolcezza dorata del caramello mixata alla sapidità di fiocchi di sale e burro per un contrasto esplosivo alle papille gustative. Un delizioso omaggio alla storia e alla cultura dei simboli di Reggio Calabria.

Il Sorbetto Reggino omaggia invece due dei prodotti più iconici del territorio: il Bergamotto di Reggio Calabria, principe reggino, italiano e mondiale degli agrumi, insieme all’arancia Belladonna di Villa San Giuseppe, il tutto arricchito da un’elegante nota di zenzero e peperoncino. Due gusti iconici e squisiti in grado di conquistare anche chi di gusto se ne intende, in ogni ambito, come Vanity Fair.