Reggio Calabria, il 10 e 11 agosto la 2ª edizione del Fuoriposto Summer Festival

3 Agosto 2022 16:37

Il 10 e 11 agosto, presso il Circolo Sportivo Aquatik sito in via Bosco al Mare a Punta Pellaro (RC), la 2ª edizione del Fuoriposto Summer Festival

L’associazione culturale Fuoriposto, da anni impegnata nella promozione e valorizzazione del territorio calabrese, presenta la seconda edizione del Fuoriposto Summer Festival. Un evento incentrato sulla contaminazione artistica che avrà luogo nelle giornate del 10 e 11 agosto 2022 presso il Circolo Sportivo Aquatik sito in via Bosco al Mare a Punta Pellaro (RC). Mercatini di artigianato locale, esposizioni d’arte, performance artistiche dal vivo, concerti, rappresentazioni teatrali, sport e divertimento di fronte allo Stretto di Messina. Per il programma dettagliato e ulteriori informazioni sui biglietti consulta il sito web dell’associazione www.fuoripostorc.it o contatta il team di Fuori Posto via e-mail a fuoriposto.rc@gmail.com o sui social Instagram e Facebook digitando @fuoriposto.rc.