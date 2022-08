Reggio Calabria, grande festa per la nascita di Athena Lucia: è la 5ª generazione vivente di una splendida famiglia reggina | DETTAGLI

12 Agosto 2022 17:28

Reggio Calabria, la storia di una splendida famiglia di cinque generazioni

Reggio Calabria è teatro di una bellissima storia di una famiglia speciale: l’1 Agosto, infatti, in riva allo Stretto è nata una splendida bambina di nome Athena Lucia, partorita da Lucia Natalie di 29 anni. La particolarità dell’arrivo di Athena Lucia è che la neonata bambina rappresenta la quinta generazione di una famiglia reggina.

La piccola Athena è, infatti, figlia di Lucia Natalie come già anticipato, ragazza nata nel 1993 e a sua volta figlia di Sabrina Scopelliti, nata nel 1972, figlia di Nuccia Biacca che è nata nel 1950, oggi ha 72 anni ed è la bisnonna della nuova arrivata, ma non è tutto: è ancora in vita anche la trisavola della generazione, Lidia Cario, nata nel 1933. La piccola Athena è entrata quindi a far parte di una famiglia che è testimonianza diretta e vivente di cinque generazioni di donne reggine.