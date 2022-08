Reggio Calabria, emergenza rifiuti a Modena: strada completamente sommersa dalla spazzatura | FOTO

4 Agosto 2022 10:26

Reggio Calabria, continua l’emergenza rifiuti in città: le immagini da Modena

Continua senza sosta l’emergenza rifiuti a Reggio Calabria. In via Reggio Modena, come possiamo vedere dalle foto a corredo dell’articolo, la situazione è insostenibile a causa della presenza di cumuli di rifiuti che occupano l’intera strada e viste le alte temperature estive, l’aria nella zona è irrespirabile per i residenti e per le attività commerciali. Proprio li vicino c’è un bar che sta subendo notevoli disagi anche nei confronti dei clienti costretti a consumare con il cattivo odore di “munnezza”.