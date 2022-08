Reggio Calabria, passaggio di consegne alla guida dell’Ufficio sport, turismo e tempo libero: “benvenuto a Don Zampaglione”

20 Agosto 2022 16:02

Da Don Nuccio Cannizzaro a Don Giovanni Zampaglione: passaggio di consegne alla guida dell’Ufficio sport, turismo e tempo libero

Passaggio di consegne alla guida dell’Ufficio sport, turismo e tempo libero: “Salutiamo con affetto il carissimo Don Nuccio Cannizzaro, che ha fin qui condotto un egregio lavoro e diamo il benvenuto a Don Giovanni Zampaglione, che con entusiasmo ha già avviato la programmazione per il nuovo anno liturgico”. “Nel ringraziare don Nuccio e Mons. Morrone, che lo ha investito della cura di tale ambito, nell’ampio contesto della pastorale diocesana – si legge – Don Giovanni continuerà a coltivare rapporti di collaborazione e amicizia con le federazioni e gli enti presenti sul territorio, e approfondirà il tema del valore evangelico dello sport con diverse iniziative. ‘Ogni atleta è disciplinato in tutto; essi lo fanno per ottenere una corona che appassisce; noi invece una che dura per sempre’ (1Cor 9,25). Buon lavoro don Giovanni!”.

Subito un messaggio da parte del Sacerdote: “domenica scorsa – dice – la Reggina ha iniziato la sua nuova avventura in Serie B vincendo contro la Spal. Il patron della Reggina, il signor Saladini, ha costruito una ottima squadra assieme al ds Taibi e ha nominato presidente il dottor Cardona. Sono contento della squadra che è stata costruita ( mix giovani e “anziani”) e anche se bisogna volare “basso” si può ambire a qualcosa d’importante. La società poi ha pensato a mister Inzaghi!!! Un mister che ha vinto tantissimo da calciatore (Milan, Juve) e che ha portato tantissimo entusiasmo da quando è venuto a Reggio Calabria. Auguro alla Reggina e a mister Inzaghi di trasmettere ai calciatori VALORI. E’ importante in un gruppo – mi permetto di rivolgermi personalmente a tutta la squadra amaranto, rimanere UNITI – Tenere unito lo spogliatoio”.

“E’ bello – rivela ancora – vedere un allenatore che quando parla alla squadra si rivolge ad ognuno di loro parlando direttamente alla persona, all’uomo , il calciatore viene dopo. I valori e gli atteggiamenti sono importanti nella persona-calciatore e in una squadra. La responsabilità dei grandi calciatori è quella di essere di esempio, in campo e fuori. E’ triste vedere dei calciatori e allenatori i e presidenti che con i loro atteggiamenti negativi “scandalizzano” i loro beniamini. Carissimi presidenti, allenatori , calciatori, i vostri beniamini vi guardano quindi: DATE SPETTACOLO DI BUON ESEMPIO. Infine mi rivolgo ai tifosi che sono il dodicesimo uomo in campo. In questi giorni diversi calciatori, lo stesso mister Inzaghi, hanno fatto il loro appello ai tifosi, anch’io vorrei fare il mio appello ai tifosi amaranto. RITORNIAMO ALLO STADIO, ABBONIAMOCI IN MASSA ( CI VOGLIONO ALMENO 10 MILA ABBONATI!!!!). I giocatori hanno bisogno di voi, del vostro calore , perché insieme , anche soffrendo si possono raggiungere traguardi impensabili… Il Granillo deve ritornare ad essere il “dodicesimo uomo” capace di trascinare la Reggina verso l’Olimpo del calcio ….FORZA REGGINA!!!!!”