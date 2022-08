Reggio Calabria, il messaggio di Don Zampaglione dopo la rissa: “giovani, non sprecate la vostra vita”. E ai genitori…

2 Agosto 2022 15:57

La lezione di vita di Don Giovanni Zampaglione ai giovani e ai genitori: “necessaria maggiore comunicazione tra le famiglie”

Una chiacchierata per parlare di sport, di lidi balneari a Melito e San Lorenzo, ma soprattutto di giovani… ripensando ai mitici anni ’80 e ’90. Il dj speaker Filippo Pellicone si è intrattenuto per qualche minuto con Don Giovanni Zampaglione commentando le notizie di calciomercato di Inter e Juventus, ma anche per affrontare il tema degli ultimi giorni: il disagio giovanile e la rissa che si è verificata lo scorso weekend sul Lungomare di Reggio Calabria. “Mia madre, se facevo qualcosa che non andava, prendeva la mazza e me la rompeva sulle spalle, sono cresciuto coi valori – fa notare Pellicone – . Oggi tutti con il cellulare in mano e la testa bassa, non esiste più la vera amicizia”.

Il parroco di Marina di San Lorenzo annuisce e dice la sua, lanciando anche un messaggio ai giovani e ai loro genitori: “oggi non ci sono più i genitori di una volta. A 17 anni già fanno quello che vogliono. Noi con poco ci divertimento, oggi invece i ragazzi hanno tutto, quando invece non hanno niente, perché mancano i valori. Invito i giovani a non sprecare la vita e i genitori a stare attenti a dove vanno i loro figli, non si può stare tutta la nottata a bere in giro. Reggio Calabria è diventata invivibile, troppe risse. Speriamo sempre in un mondo migliore”.