Reggio Calabria, ennesima vergogna rifiuti: cumuli altissimi in Via Sbarre Centrali | FOTO

19 Agosto 2022 11:17

Una breve nota, una foto, ma questo basta. Cumuli altissimi in una zona centrale della città, in Via Sbarre Centrali 719. L’immagine è eloquente e la frase pure: “i rifiuti vengono accatastati da settimane”

“Sono trascorse settimane ed i rifiuti rimangono comodamente accatastati, in una società che si manifesta civile certamente non si dovrebbero vedere scene come quella di Via Sbarre Centrali 719“. E’ l’ennesima segnalazione pervenuta in redazione dell’ennesimo cittadino che denuncia l’ennesima montagna di rifiuti a Reggio Calabria.

