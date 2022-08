Reggio Calabria, condizioni pietose della villetta per bambini a Santa Caterina | FOTO

21 Agosto 2022 12:58

Reggio Calabria, la villetta versa in totale abbandono e i bambini hanno difficoltà a giocare

Sono pietose le condizioni in cui versa da tempo la villetta per bambini sita a Santa Caterina, periferia nord di Reggio Calabria. Il parco è in totale abbandono e degrado e fino a poco tempo fa era invece un luogo di ritrovo per tanti bambini che però adesso non vengono più accompagnati dai genitori preoccupati dal degrado in cui si trova la piazza.

La villetta “Enza e Iliano Sant’Ambrogio” di Santa Caterina era stata completata solo pochi anni fa e l’intera area verde ubicata a pochi passi dalla sede della scuola Italo Falcomatà era una delle aree più frequentate del quartiere di Santa Caterina e non solo. Una importante area ludica attrezzata con scivoli, dune e arrampicate, panchine, cestini e tavolini che ormai sono completamente abbandonati allo sfacelo più totale.