Reggio Calabria, un cittadino indignato: “in città stato di degrado ineguagliabile per una qualunque altra città europea” | VIDEO

19 Agosto 2022 10:37

Reggio Calalabria, la segnalazione di un lettore che da tantissimi anni vive fuori

Un lettore di StrettoWeb, Nino Labate, ci ha inviato un video che alleghiamo a corredo dell’articolo, sulle condizioni in cui versano i bagni vicini all’Arena dello Stretto. Il lettore vive a Roma da 50 anni e commenta le condizioni di degrado in cui ha trovato la città ritornando nella sua città di origine.

Ecco la segnalazione del lettore indignato: “Carissimi di Stretto Web, vi seguo con interesse e con tutto il trasporto che può provare chi – come me – è nato, cresciuto, e ha studiato a Reggio Calabria, ma che dopo per lavorare ha dovuto fare le valigie. Sono a Roma da circa cinquantanni. E grazie alla segnalazione di una mia nipote che abita a Reggio, ho avuto la (triste) opportunità di vedere il video che vi allego.

Non ho parole per comunicarvi l’accoramento misto al dispiacere critico, di vedere posti che ho frequentato da ragazzo e da giovane, in un totale stato di degrado – ineguagliabile per una qualunque altra città europea che avesse tra l’altro le sue radici magno-greche!

Ebbene mi rivolgo a voi con la certezza che sarete in grado di promuovere una coscienza critica sulla urgentissima necessità di porre rimedio a questo scempio…ingiustificabile ! Una continua e ininterrotta campagna di denuncia, troverà (e troverete) tutti i reggini che si trovano sparsi in Italia…e forse non solo in Italia. Grazie dell’attenzione, complimenti per il lavoro che fate”.