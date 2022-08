Reggio Calabria, che caos! Città paralizzata: code chilometriche in tangenziale per lavori | FOTO e VIDEO

30 Agosto 2022 19:40

Reggio Calabria paralizzata. Pomeriggio di traffico, caos, code chilometriche e automobilisti imbufaliti. La fila sta interessando la tangenziale, inizia da Spirito Santo e termina a Saracinello, coinvolgendo tutta l’arteria centrale della città fino alla zona Sud, interessata da alcuni lavori.

Segnalazioni e lamentele da parte dei cittadini per la scelta dell’orario dei lavori, in pieno pomeriggio, orario di punta, e su un tratto di strada trafficatissimo. I lavori in questione sono relativi all’inserimento del guardrail all’altezza del Mc Drive, in direzione Sud, come si può vedere dalle immagini e dal video a corredo dell’articolo.