Reggio Calabria: cerimonia di attribuzione del Premio Gallico 2022, tra i premiati il dott. Amodeo | FOTO e INTERVISTE

26 Agosto 2022 22:34

Reggio Calabria: anche quest’anno la commissione presieduta da Pasqualino Fiumanò ha assegnato il Premio Gallico ad importanti personalità

Si è svolta questa sera, a Gallico Superiore a Reggio Calabria, la 19ª edizione della festa dei Tre Quartieri e l’assegnazione della 14ª Edizione del premio Gallico. L’evento è stato patrocinato dal Consiglio Regionale della Calabria, dalla Città Metropolitana, dal Comune di Reggio Calabria, dalla deputazione Storia Patria per la Calabria ed è in collaborazione con il centro studi Colocrisi. La manifestazione ha voluto, inoltre, ricordare anche il 50° anniversario del ritrovamento dei bronzi di Riace.

Anche quest’anno la commissione presieduta da Pasqualino Fiumanò ha assegnato il Premio Gallico ad importanti personalità:

–Reitano trasporti – Per le qualità imprenditoriali dei titolati gallicesi che dal nulla hanno creato, con enormi sacrifici, una importantissima azienda del settore legata al nostro territorio, favorendo l’occupazione con la creazione di posti di lavoro, dando sempre esempio di correttezza onestà e umanità.

–Dott. Enzo Amodeo – Apprezzato cardiologo, è riuscito attraverso il suo impegno e le sue competenze, messe al servizio dei malati, a conquistare la fiducia della gente.

– Stefano Iorfida – (presidente dell’Associazione Culturale Anassilaos). Per il pluridecennale impegno nell’organizzazione e promozione di iniziative culturali.

– Dott.sa Rita Bonfiglio – Biologo e Dottore di Ricerca in Biotecnologie e Medicina Traslazionale. Docente, divulgatore scientifico e rappresentante di importanti Organismi nazionali e internazionali.

Premio “Speciale Gallico” alla memoria del notaio Gregorio Gangemi:

– All’alunna Lavinia Malara della classe 3/B della scuola secondaria di I° grado “U. Boccioni” di Gallico – Per essersi distinta per il comportamento, l’impegno e lo studio.

– Allo studente Gabriele Coppola della classe 5/D del liceo artistico Preti/Frangipane di Reggio Calabria, indirizzo “Scultura” – per aver conseguito la maturità con il massimo punteggio.



Ai microfoni di StrettoWeb, il noto cardiologo Enzo Amodeo, visibilmente emozionato, ha affermato: “in 47 anni di professione medica ho servito la gente e cercherò di farlo anche per il futuro per l’interesse di tutti. Il premio lo dedico alla mia famiglia”.