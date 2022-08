Reggio Calabria: affidamento del centro diurno per persone con disabilità di Catona. La soddisfazione di De Biasi: “obiettivo raggiunto grazie alla sinergia istituzionale”

1 Agosto 2022 21:36

Reggio Calabria: affidamento del centro diurno per persone con disabilità di Catona. La soddisfazione di De Biasi: “il nostro unico pensiero era raggiungere l’obiettivo”

Si è concluso nei giorni scorsi l’iter per l’affidamento tramite comodato d’uso, dalla Regione al Comune di Reggio Calabria, della struttura dell’ex colonia di Catona, oggi centro diurno per persone con disabilità. Estremamente soddisfatto Giuseppe De Biasi, consigliere comunale della Lega: “sinergia istituzionale non può e non deve essere solo un slogan. Soprattutto quando si tratta di tutelare le fasce più deboli del nostro territorio, che, oltre le difficoltà insite alle loro condizioni, non meritano di assistere ad eventuali scontri ideologici, burocratici o all’esaltazione dei personalismi”.

“E’ vero, politicamente parlando, tanto separa l’assessore regionale Tilde Minasi, me e l’assessore comunale Delfino. Ma tutto ciò non è stato preso in considerazione: raggiungere questo obiettivo, importante e necessario, è stato il nostro unico pensiero. Lavorare per la città, essere vicini a chi soffre, fornire risposte, è la vera essenza della politica-servizio al di là delle proprie ideologie. Sono contento che, in questo caso, ci siamo riusciti”, conclude.