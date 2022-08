Reggio Calabria, il 5 agosto Catonateatro ospita Lina Sastri in “Concerto napoletano”

3 Agosto 2022 15:51

Terzo appuntamento con il Festival Catonateatro: il 5 agosto lo spettacoolo di Lina Sastri in “Concerto napoletano”

Terzo appuntamento per il Festival Catonateatro, il 5 agosto ad animare l’Arena Alberto Neri sarà la strepitosa Lina Sastri in “Concerto napoletano” la cui atmosfera visiva e musicale sarà assolutamente lirica, pronta a spezzarsi talvolta su ritmi e battiti popolari, come un percorso che arriva da lontano, e va fino all’origine, per tornare poi alla melodia, sia con le parole che con la musica. Così si passa dalla tammurriata popolare a quella del Gargano, più evocativa e sottile, e poi alla sola voce e chitarra; si arricchisce con gli altri suoni a corda, chitarre e violino, e con il piano, diventa classica, per rarefarsi con il suono lungo delle tastiere.

Sarà un viaggio tra le canzoni più classiche, quelle conosciute e cantate in tutto il mondo, che hanno portato Napoli e la sua musica dovunque vi sia emozione e bellezza. Il tutto spezzato da qualche parola, qualche ricordo, una citazione di teatro o di un personaggio che con Napoli si identifica, come il grande Eduardo.

Il Festival Catonateatro rientra nel progetto “ReggioFest2022: Cultura Diffusa”, un accordo di programma del Ministero della Cultura e del Comune Capoluogo della Città Metropolitana di Reggio Calabria per i progetti di attività a carattere professionale nel campo dello spettacolo dal vivo.