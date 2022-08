Reggio Calabria: divelto grosso cartellone al Terminal Botteghelle | FOTO

2 Agosto 2022 15:36

Il cartellone pubblicitario di proprietà del Comune si presenta in condizioni pessime

Un grosso cartellone di proprietà del Comune di Reggio Calabria, quelli di dimensione 6 x 3 utilizzati per le pubblicità, è divelto e si trova a terra nello spiazzale del Terminal Botteghelle. Come segnalato dai lettori di StrettoWeb e mostrato dalle foto a corredo dell’articolo, le condizioni del tabellone sono davvero pessime. Le basi sono completamente arrugginite e, probabilmente, il cartellone rappresentava da tempo un pericolo. Non è chiaro se sia caduto improvvisamente a causa del vento o di altre condizioni climatiche, oppure se sia stato urtato da qualche mezzo che solitamente sosta in quel punto, ma certo andrà rimosso e al tempo stesso sarebbe utile verificate le condizioni degli altri tabelloni pubblicitari presenti nella zona.