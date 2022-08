Reggio Calabria, buche pericolose in via Santa Caterina | FOTO

27 Agosto 2022 10:35

Buche nel manto stradale di via Santa Caterina: un lettore indignato chiede l’intervento urgente per una rapida messa in sicurezza

Ancora problemi nel manto stradale di Reggio Calabria. Un cittadino indignato per la situazione attuale, ha inviato alla redazione di StrettoWeb una segnalazione riguardante le condizioni delle strade via Santa Caterina e SS 18 Tirrena Inferiore. Come si nota nelle foto allegate all’articolo, nel manto stradale sono presenti buche che mettono a repentaglio la salute dei cittadini e dei veicoli che giornalmente percorrono le suddette strade.

Il lettore sottolinea la necessaria urgenza con la quale si debbano intraprendere interventi di manutenzione e di messa in sicurezza prima che la situazione diventi ancor più grave.