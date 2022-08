Reggio Calabria: “c’è un cratere lunare al Planetario”, ma è una buca | FOTO

2 Agosto 2022 17:04

Il triste biglietto da visita per l’importante struttura culturale che nei giorni scorsi ha ospitato la XXVII scuola estiva di Astronomia

“C’è un cratere lunare al Planetario”, è stata la segnalazione di un cittadino, ma poi guardando le foto si è capito che si trattava soltanto di una grossa buca stradale. Nulla di nuovo purtroppo a Reggio Calabria, dove le disastrose condizioni del manto stradale e i cantieri lasciati in sospeso sono all’ordine del giorno. Certo, l’Amministrazione Comunale si sta impegnando fortemente nell’ultimo mese al rifacimento delle vie più importanti, ma la mancata manutenzione degli ultimi anni si fa sentire.

Come si può notare infatti dalle immagini a corredo dell’articolo, a pochi metri dall’ingresso del Planetario Pythagoras, sulla via Margherita Hack, in prossimità della fermata dell’autobus, è presente una grossa voragine. La fossa è circondata da tempo dai nastri arancioni del cantiere in corso, i lavori però sono fermi. E’ questo il triste biglietto da visita per una delle strutture culturali della città che ha recentemente ospitato la XXVII scuola estiva di Astronomia, con studenti e professori provenienti da più parti della provincia di Reggio Calabria. E non solo. Un vero peccato per la città che grazie alle sue eccellenze riesce a mostrare la parte più bella di se stessa, ma si trova costantemente di fronte ad una realtà invivibile e degradante.