Reggio Calabria alla ribalta nazionale: i Bronzi di Riace su tutte le maggiori emittenti

16 Agosto 2022 12:13

Quotidiani, settimanali, servizi televisivi: in tutta Italia si parla in maniera positiva di Reggio Calabria, funzionale la campagna di promozione regionale per il 50° Anniversario dal ritrovamento dei Bronzi di Riace

I riflettori nazionali per l’estate 2022 sono tutti su Reggio Calabria. La campagna di promozione regionale del 50° Anniversario dal ritrovamento dei Bronzi di Riace sta portando gli effetti sperati, in città e nella provincia si sta registrando un boom di turisti e visitatori. Dopo la presentazione alla Camera dei Deputati lo scorso luglio, adesso sono invece i maggiori giornali e le grandi emittenti televisive italiane a parlare in positivo della città e del grande patrimonio culturale conservato al Museo Archeologico Nazionale della Magna Grecia.

Sono già oltre 100 i servizi pubblicati su stampa italiana e internazionale, a quali si aggiungono i 5 speciali su Le Frecce, Bell’Italia, National Geographic, Focus 1 e la copertina sul Venerdì di Repubblica. Si contano inoltre i circa 1200 speciali web e quasi 20 speciali servizi tv di: Tg1, Tg2, Tg3, Tg5, Studio aperto, Rai News24, Rai Arte, Tutti frutti (Rai 1), Alle Falde del Kilimangiaro (Rai 3) e Sky Tg24. Un vasto elenco di approfondimenti che hanno spinto il turismo culturale d’Italia nella punta estrema dello Stivale. E la stagione è durata a proseguire perché tanti eventi sono previsti nelle prossime settimane e nei prossimi mesi: si proseguirà alla volta dell’Europa perché l’obiettivo è promuovere i Bronzi nel 2023 nell’ambito di prestigiosi internazionali, tra cui Festival di Cannes, di Berlino e non solo. Si tratta di “cubo-stage” che rappresentano la Magna Grecia. Ancora un docu-film con Fondazione Calabria Film Commission e “Ossi di Seppia”, puntata Rai con protagonista Swamy Rotolo. Insomma, la stagione turistica a Reggio Calabria non si chiede certamente con il passaggio di Ferragosto.