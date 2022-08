Reggio Calabria, aumento ore lavoratori ex Lsu-Lpu. Martorano: “spero si possa salire a 36 ore definitive”

11 Agosto 2022 10:11

E’ di qualche giorno fa la notizia che i 29 lavoratori ex Lsu-Lpu della Città Metropolitana di Reggio Calabria, già stabilizzati nei mesi scorsi, hanno visto aumentato il proprio monte orario, da 18 a 25 ore. Questa O.S., attraverso il proprio Segretario Generale, Giuseppe Martorano, esprime la propria soddisfazione per quello che deve essere solo il secondo traguardo in attesa di raggiungere l’obbiettivo finale.

“Ci auspichiamo – ha detto – che entro fine anno si possa procedere al definitivo aumento del monte ore per i lavoratori, che ricordiamo prevede lo svolgimento di 36 ore settimanali, per restituire dignità a tante mamme e tanti padri, affinché possono guardare con più serenità e ottimismo agli anni a venire. Per questo, va fatto un ringraziamento al Sindaco f.f. Carmelo Versace e a tutta l’Amministrazione”.