Reggio Calabria, aumento ore dipendenti ex legge 15 e 31. Cardia e Ferrara esultano: “si parte, è nostra vittoria”

10 Agosto 2022 15:57

“Oggi è stata vinta una battaglia di dignità per questi lavoratori, che continueremo a sostenere senza indugio”, le parole di Cardia

“Aumento a 26 ore dipendenti ex legge 15 e 31, finalmente si parte, è una nostra vittoria, ma è soprattutto la vittoria dei dipendenti stabilizzati”. Così in un comunicato il Consigliere Comunale Mario Cardia ed il Segretario Provinciale UDC Paolo Ferrara. “Una battaglia di dignità, frutto della costante attenzione nostra ai temi del lavoro, del precariato e della tutela delle fasce più deboli della cittadinanza. Lo abbiamo ribadito più volte e abbiamo sostenuto la necessità di procedere all’aumento delle ore di lavoro dei precari stabilizzati delle leggi 31/2016 e 15/2008 e finalmente, nella giornata odierna, dopo la mozione che ha visto primo firmatario Mario Cardia approvata lo scorso gennaio prima in Commissione Bilancio e poi in Consiglio Comunale, arriva la determina dirigenziale con il tanto agognato aumento a 26 ore di lavoro dei precari stabilizzati”.

“Abbiamo inteso immediatamente intraprendere una decisa azione politica volta a trovare una soluzione che consenta di individuare una soluzione immediata per aumentare le ore di lavoro di queste madri e padri di famiglia, precari stabilizzati delle leggi 31/2016 e 15/2008”. “lo abbiamo ribadito con forza durante la conferenza stampa che ha sancito l’adesione all’UDC di Mario Cardia”, dichiara Paolo Ferrara. “Oggi è stata vinta una battaglia di dignità per questi lavoratori, che continueremo a sostenere senza indugio”, conclude il Consigliere Comunale Mario Cardia.