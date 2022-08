Reggio Calabria, allo Sport Village una serata benefica per ricordare Sergio Fotia e aiutare l’Hospice

6 Agosto 2022 16:41

Reggio Calabria: allo Sport Village, l’11 agosto sport, arte, musica e buon cibo per ricordare un uomo straordinario e, soprattutto, per aiutare l’Hospice Via delle Stelle, struttura sanitaria alla quale sarà devoluto l’incasso della serata

Primo Memorial Sergio Fotia. Allo Sport Village, l’11 agosto sport, arte, musica e buon cibo per ricordare un uomo straordinario e, soprattutto, per aiutare l’Hospice Via delle Stelle, struttura sanitaria alla quale sarà devoluto l’incasso della serata. “Sergio era di poche parole tutto quello che lui trasmetteva lo faceva senza misure e invadeva qualsiasi spazio con infinita bontà e con la voglia che tu dovevi essere suo amico perché lui amava conquistare la tua amicizia ed era così naturale che non ti accorgevi ma era già dentro il tuo cuore – afferma Gioacchino Foti -. Quindi, la parola grazie va rivolta a tutte le persone che lo hanno amato e che lui ha amato. Grazie, grazie e ancora grazie Sergio”. “Ho capito che possiamo trasformare il tempo in qualcosa di meraviglioso quando ci circondiamo delle persone giuste – aggiunge Marilisa, moglie di Sergio -. Sarà una serata dei” grazie”, non delle lacrime, degli addii, del dolore. Sergio ha sempre sostenuto che la famiglia e gli amici sono i pilastri della nostra esistenza. E sarà così anche l’11 sera. Con Sergio per sempre “.

Si parte quindi allo Port Village, alle ore 17,30, con il torneo Padel e dopo la premiazione, aperitivo e musica Dj set con Walter Zappia. A fare da cornice le bellissime installazioni di Franco Violante, Anna Morabito e Angela Cannizzaro. Per partecipare o avere ulteriori info sulla serata si può contattare il numero di telefono 0965301369.