Reggio Calabria, 75enne a piedi investita da auto sul viale Aldo Moro | DETTAGLI

15 Agosto 2022 11:34

Reggio Calabria, incidente nella mattinata di Ferragosto sul viale Aldo Moro: pedone investito

Un incidente stradale si è verificato stamattina sul viale Aldo Moro a Reggio Calabria. Per cause ancora in corso di accertamento, una donna di 75 anni è stata investita da un veicolo in transito sulla predetta arteria. L’investitore si è fermato per prestare soccorso. Sul posto è immediatamente intervenuta una pattuglia di pronto intervento della Polizia Locale per gli accertamenti di rito.

La malcapitata è stata trasportata preso il GOM – Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria. Le sue condizioni non dovrebbero destare particolari preoccupazioni ma, attesa l’età avanzata e la dinamica del sinistro, la cautela e d’obbligo.