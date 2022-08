Reggio Calabria, si ritrovano a 20 anni dalla maturità: l’emozione della 5ª H 2002 del Liceo “L. Da Vinci”

20 Agosto 2022 12:05

E’ agosto, tempo di vacanze, di ritorni, di rimpatriate. E, come ogni anno in questo periodo, sulle pagine di StrettoWeb c’è spazio per i compagni di classe che si ritrovano a distanza di tantissimo tempo. E’ il caso della 5ª H 2002 del Liceo “L. Da Vinci”, che si è riunita per festeggiare il 20° anniversario della maturità.

“È stato veramente piacevole ricordare tanti episodi della nostra adolescenza, ridendoci su a distanza di tanti anni”, hanno scritto alcuni rappresentanti che hanno inviato la nota e la foto alla nostra redazione. Nell’immagine di copertina dell’articolo, i 10 ex compagni della 5ª A.