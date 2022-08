Reggio Calabria, 3 indiani e 3 rumeni si incrociano per strada e si insultano: scoppia maxi rissa, tutti feriti e poi arrestati

16 Agosto 2022 19:50

Reggio Calabria: la Polizia ha raggiunto la zona di Reggio Campi e, con non poche difficoltà, ha ricondotto alla calma i sei soggetti tutti di sesso maschile

Nei giorni scorsi, gli Agenti delle Volanti di Reggio Calabria hanno arrestato 6 persone, 3 di nazionalità indiana e 3 di nazionalità rumena, che in ore notturne hanno dato vita ad una rissa in città.

A seguito di alcune segnalazioni da parte di cittadini alla Sala Operativa della Questura, gli Agenti della Polizia di Stato hanno raggiunto la zona di Reggio Campi e, con non poche difficoltà, hanno ricondotto alla calma i sei soggetti, tutti di sesso maschile, che si stavano aggredendo con bottiglie di vetro ed una sbarra di ferro.

Per 4 di loro sono state necessarie cure mediche con prognosi tra i 25 ed i 6 giorni per ferite da taglio al volto ed allo stomaco e contusioni ed ecchimosi al volto ed al costato. Gli operatori della Polizia di Stato hanno accertato che i 6 soggetti si sono incrociati sulla pubblica via e, per futili motivi si sono dapprima insultati verbalmente e poi sono passati alle vie di fatto. Di quanto accaduto è stato notiziata l’Autorità Giudiziaria che ha disposto la traduzione in carcere di tutti i soggetti, responsabili di rissa aggravata e lesioni aggravate