5 Agosto 2022 11:36

Reggio Calabria, “La Strada”: “a Mosorrofa il 27 agosto primo appuntamento con gli eventi di rEstate in Strada, parte anche un concorso fotografico sulla restanza”.

“Il 27 agosto, a Mosorrofa – con un prologo “errante” il giorno prima –, racconteremo storie di restanza, nel corso della prima tappa del ciclo di eventi “rEstate in Strada”, è quanto scrive in una nota il gruppo “La Strada”. “Ci accompagneranno nel cammino: la prima parte di una mostra fotografica di Fabio Itri dedicata alle nostre aree interne; l’arte di strada dei Pagliacci Clandestini; le esperienze imprenditoriali di SenzaSpine (con la presenza di Cecilia Vigilanti e Germana Chemi) e Koramare (con Valeria Ileana Siciliano); la musica di DJ Ganjoe. Annunceremo altri graditi ospiti nei prossimi giorni. Tutti gli eventi si svolgeranno il 27 agosto nei pressi di Piazza Chiesa in Mosorrofa. Saranno disponibili attività ludiche per bambine/i a cura dei Pagliacci Clandestini.

Il 26 agosto, in connessione con il concorso fotografico “Restanza ed erranza”, faremo una passeggiata lungo un percorso di archeologia industriale e paleontologia, con partenza sempre da Piazza Chiesa. Ne approfittiamo per ricordarvi che il bando del nostro concorso fotografico, con giuria presieduta da Fabio Itri, è disponibile al seguente indirizzo: https://la-strada.it/concorso-fotografico”, conclude la nota.