Un reggino trionfa in Thailandia: il modello Antonino Schiavone vince il concorso “Teen Star International”

22 Agosto 2022 17:07

Il trionfo reggino in Thailandia: vittorie e soddisfazioni per il modello Antonino Schiavone

Grande trionfo reggino ottenuto alla finale mondiale del concorso “Teen Star International” a Bangkok, dall’1 al 6 agosto. I complimenti al giovane reggino del Consigliere Comunale Mario Cardia: “importantissimo riconoscimento per Antonino Schiavone, complimenti per il prestigioso traguardo raggiunto a lui ed a tutta l’associazione reggina AC Star Award Fashion Event”. Il Contest ha visto la presenza di numerosi concorrenti provenienti da tutto il mondo, pronti a contendersi il titolo mondiale; ed è proprio il modello e ballerino reggino Antonino Schiavone dell’AC Star Award Fashion Event che, nella sua categoria boys 11-14 anni, si aggiudica il primo posto “1 Runner upTeen Star 2022” con l’uscita elegante in passerella curata dal brand I Siculusi della siciliana stilista Lucy Pitruzzello.

Primo posto anche nella particolare e ricercata passerella casual BaRock, curata per l’occasione dalla stilista reggina Cheren Hesse Surfaro (reduce dalle passerelle fashion di Dubai ove lo stesso Antonino ha sfilato per lei) e vincitore del titolo “Best Swimming Suit 2022” con l’outfit moda mare valorizzato dalle sapienti mani pittoriche della reggina Tina Nicolò. I premi per Antonino Schiavone non finiscono qua, infatti si aggiudica anche il terzo posto nella passerella “Costume Nazionale 2022” con un abito tipico del 700 italiano curato dalla costumista Renè Bruzzese della Stile D’Epoca; il Primo premio conferito dalla giuria popolare, si classifica al Secondo posto nella prova del talento con una coreografia latino americana curata da Davide Pezzimenti Maestro di Ballo al Fenix ASD Nuova Fata Morgana. Il talentuoso Antonino si è distinto con carattere, estrosità e portamento ottenendo notevoli successi nel mondo. Giovanissimo, ha alle spalle un interessante curriculum internazionale beauty e fashion tra cui la vittoria in Spagna al “The Best Model of Europe” nel 2021 del patron Rosario Stagno, in partnership con l’AC reggina Star Award Fashion Event.