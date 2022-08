Reggina, Sant’Agata set cinematografico: siparietto di Inzaghi e i calciatori per gli abbonamenti | VIDEO

18 Agosto 2022 11:23

Il tecnico amaranto si trasforma momentaneamente in attore e impartisce lezioni ai suoi ragazzi sulla base dello slogan della rateizzazione: “solo se non vuoi”

Ormai il Sant’Agata è diventato set cinematografico, ma per una buona causa. Quale? La campagna abbonamenti. La Reggina ci sta provando in ogni modo: il lancio, la forte promozione, l’iniziativa della rateizzazione, la convincente vittoria a Ferrara. E le iniziative social. La scorsa settimana Taibi, che fingeva una telefonata con un tifoso come se fosse una chiacchierata di mercato; poi Di Chiara, appena arrivato pronto a sottoscrivere il suo abbonamento; e ora Inzaghi e i calciatori.

Il tecnico amaranto si trasforma momentaneamente in attore e impartisce lezioni ai suoi ragazzi sulla base dello slogan della rateizzazione: “solo se non vuoi“. “Lorenzo, solo se non vuoi non verticalizzi”, dice a Crisetig. “Thiago, solo se non vuoi non fermi l’attaccante”, parlando a Cionek. “Gabri, solo se non vuoi non fai gol”, rivela poi a Gori. E poi, rivolgendosi a un tifoso, afferma: “e tu, che hai sempre sostenuto la Reggina, solo se non vuoi quest’anno non vieni allo stadio con noi. Mi raccomando, vi aspettiamo al Granillo. Forza Reggina!”, si conclude il video con il sorridente Super Pippo, che si è prestato a questo video per provare a convincere i tifosi che non si sono ancora recati a sottoscrivere l’abbonamento. Ieri il club ha comunicato il raggiungimento delle 3 mila tessere sottoscritte, ma si può fare ancora di più. Di seguito il video.