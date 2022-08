Reggina, ecco l’ufficialità: Gianluca Di Chiara torna in amaranto

12 Agosto 2022 18:20

Le parti hanno sottoscritto un contratto pluriennale, il calciatore ha scelto la maglia numero 17

L’apertura del Perugia, lo sforzo della Reggina, la chiusura di ieri e l’arrivo di oggi. Mancava solo l’ufficialità, arrivata adesso: finalmente Gianluca Di Chiara torna in amaranto. “Reggina 1914 – si legge nella nota ufficiale – comunica di avere acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive di Gianluca Di Chiara, proveniente dall’AC Perugia Calcio. Le parti hanno sottoscritto un contratto pluriennale, il calciatore ha scelto la maglia numero 17. A Gianluca un caloroso benvenuto nella famiglia amaranto”.

Proprio qualche ora fa, in conferenza stampa, mister Inzaghi aveva elogiato la grande voglia del terzino di ritornare in amaranto: “per tutta l’estate ha fatto di tutto per venire da noi e questo conta”. Le motivazioni su tutto, secondo il mister, che ha lanciato probabilmente anche qualche frecciata (“non aspettiamo chi non vuole venire”) oltre che un piacevole passaggio: “all’inizio non voleva venire nessuno, ora vogliono venire tutti”. Ora resta da capire soltanto se il giocatore potrà essere convocato. C’è, infatti, un problema burocratico che non è detto si risolva entro domani.