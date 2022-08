Reggina, Taibi sul mercato: “manca ancora qualcuno. Valzania? Ecco la verità”

14 Agosto 2022 23:09

Le parole del ds della Reggina Massimo Taibi sul mercato amaranto al termine del match vinto dalla truppa di Inzaghi all’esordio a Ferrara contro la Spal

Dopo la bella vittoria all’esordio a Ferrara, in casa della Spal, il ds della Reggina Massimo Taibi ha parlato ai microfoni di Radio Febea. “Manca qualche giocatore, forse due, e c’è da fare anche qualche uscita. Cerchiamo di migliorare questa rosa, il campionato è lungo”.

Poi il dirigente del club dello Stretto parla anche della questione Valzania: “c’è l’accordo con la Cremonese e col ragazzo, poi lui ha cambiato idea per problemi personali. Aveva l’entusiasmo a venire, ma poi succedono queste cose per problemi che non sto qui a dire. A centrocampo aspettiamo il ritorno di Obi, poi abbiamo Majer e Lollo. Non siamo pochi, ma se c’è qualche situazione vediamo cosa fare. Le uscite? Devo farne 5, già 3 sono in procinto”.