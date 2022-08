Reggina, Taibi: “voci di litigi? C’è un Avvocato”. Poi svela gli obiettivi di mercato e ammette: “con Inzaghi non si può guardare la partita”

30 Agosto 2022 23:02

Il Direttore Sportivo della Reggina Massimo Taibi è intervenuto su vari argomenti, di mercato e non solo, su Radio Touring

Lungo intervento del Direttore Sportivo della Reggina Massimo Taibi ai microfoni di “Momenti Amaranto”, su Radio Touring. Si è parlato di mercato, a due giorni dalla chiusura, ma non solo. “Chi mi ha sorpreso di più dei giovani arrivati? Tutti bravi, ma Fabbian sta dimostrando di essere molto avanti rispetto all’età che ha – ha ammesso Taibi – Oltre alle qualità tecniche e fisiche ha anche quelle mentali e non è facile che le abbia a quell’età”. E quando si parla di Fabbian si fa ovviamente riferimento al 4-0 di domenica contro il Sudtirol, che il ds ha visto solo inizialmente insieme a Inzaghi in panchina: “impossibile veder la partita con Pippo, dopo 5 minuti sono andato via. Primo perché lui è troppo frenetico, poi perché io sono abituato a vederla e non vederla”.

Un altro passaggio è quello sul Dg Martino, ricoverato al GOM e sottoposto ad intervento, per fortuna riuscito: “l’episodio del DG ha toccato tutti noi – ha proseguito l’ex portiere – lui è il primo ad arrivare la mattina al Sant’Agata e l’ultimo a uscire. Dalle notizie che abbiamo sembra sia andato tutto bene e lo aspettiamo al più presto. Si farà il suo buon periodo di riposo e non deve esagerare, perché lui si sente ancora un ragazzino”. Prima di passare al mercato, una precisazione a chi chiede da studio circa voci su possibili litigi interni, emerse da un articolo di giornale odierno: “c’è un Avvocato che sta lavorando per questo e non rispondo a notizie spazzatura“.

Poi, appunto, il momento del mercato, a partire dalle uscite: “Situm oggi è uscito, è quasi fatta col Catanzaro; Marcucci sta uscendo, per Di Stefano manca l’ufficialità, Montalto deve scegliere lui tra le tre società di Lega Pro che hanno avanzato richieste, io sono d’accordo con tutte e tre; Ejjaki ha offerte dalla C; l’unico che ha richieste soft è Laribi ma confido in questi ultimi due giorni. Ricci e Liotti? Sono confermati, il mister li ha voluti tenere. Dal primo ci aspettiamo uno sblocco, a Ferrara mi è piaciuto e a Terni un po’ meno; Liotti ha dimostrato di poter occupare più zone di campo. Con le uscite di Situm, Laribi e Montalto saremmo 18 Over, se dovesse arrivare un 19esimo dovrebbe uscire qualcun altro, vediamo”.

In entrata, invece, ruoli chiari ma obiettivi in parte cambiati: “Bayeye credo sia saltato – ha ammesso Taibi – perché per il Torino è incedibile, ho un paio di alternative tra cui Bouah e Ferrarini e credo di chiuderne una domani. Per Hernani dico che è importante ma a centrocampo siamo messi bene e se c’è un calciatore che va a migliorare la nostra rosa ok, altrimenti va bene così. Ho un’alternativa più giovane a Hernani se non arriva lui”.

Restando a centrocampo, si parla del recupero di Obi: “spero che in un paio di settimane al massimo possa essere con noi, con un’altra decina di giorni di recupero. Ha avuto un problema non da ridere e sta accorciando i tempi. Non se n’è parlato perché non si parla di assenti quando si fa bene, ma posso assicurare che ci darà una grande mano”.