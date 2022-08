Reggina-Sudtirol, la probabile formazione amaranto: più di un dubbio per Inzaghi, c’è chi scalpita | GRAFICA

27 Agosto 2022 20:34

Le possibili scelte di mister Pippo Inzaghi per il match di domani sera al Granillo tra Reggina e Sudtirol

Se fino a Terni è “squadra che vince non si cambia”, dopo Terni è, probabilmente, “squadra che perde subirà qualche modifica”. La formazione titolare della Reggina di domani, per la prima al Granillo (contro il Sudtirol), potrebbe essere per la prima volta diversa rispetto a quella, identica, che Inzaghi ha confermato per le tre trasferte di Genova, Ferrara e Terni. Le scelte, il tecnico amaranto, le ha sempre compiute sulla base delle buone prestazioni e puntando su chi era arrivato prima e stava meglio fisicamente. Non è mistero il fatto che, in panchina (e Obi è infortunato), ci sia gente potenzialmente titolare ma ancora non entrata nei meccanismi oltre che ancora non al meglio.

L’occasione, però, da parte di qualcuno, potrebbe essere arrivata, in attesa della lista dei convocati (uscirà domani mattina) che non dovrebbe, si spera, comportare sorprese al netto del solo Obi. “Ho qualche dubbio di formazione, ma lo scioglierò domani dopo l’ultimo allenamento”, ha affermato Super Pippo questa mattina in conferenza stampa. Considerando anche quanto si è visto nell’allenamento a porte aperte al Sant’Agata in settimana, ci sono buone probabilità che almeno Di Chiara e Canotto possano partire titolari al posto di Giraudo e Ricci, anche in virtù di una prestazione non proprio brillante dei due al Libero Liberati. Nel corso della partitella durante la seduta aperta a stampa e tifosi, Inzaghi ha mischiato le carte schierando proprio il terzino sinistro e l’ala destra nella squadra titolare, insieme a Majer al posto di Liotti. E’ lui il terzo dubbio, anche se la sua condizione – a differenza di quella di Liotti, apparso in palla già da Genova – è ancora indietro. Stesso discorso sull’asse Cionek-Camporese e per ciò che concerne la prima punta, anche se qui si va verso la conferma di Menez falso nueve. Di seguito la grafica con la probabile formazione.