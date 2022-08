Reggina-Sudtirol 4-0, le pagelle di StrettoWeb: Di Chiara? Toh, chi si rivede! Voti alti per tutti

28 Agosto 2022 22:51

E’ appena terminato il match del Granillo tra Reggina e Sudtirol: come di consueto, al triplice fischio, le pagelle della nostra redazione riguardo alla squadra amaranto

La prima stagionale al Granillo è andata, e anche alla grande. Si è concluso adesso il match tra la Reggina di Inzaghi e il Sudtirol di Greco, davanti a un’interessante cornice di pubblico e a un 4-0 senza storia. Come di consueto, al triplice fischio, le pagelle della nostra redazione.

Colombi 6 – L’anno scorso a Parma ha giocato con Buffon, chissà se gli avrà chiesto fruttini e patatine per stasera. Spettatore.

Pierozzi 8 – Uragano, già da subito: spinge, prova la giocata, dialoga bene con Canotto, si butta dentro e segna il meritatissimo gol.

Cionek 7 – Normale amministrazione, oggi la difesa deve solo gestire.

Gagliolo 7 – Una fasciatura da far invidia al miglior Chiellini: era l’unico modo per attirare l’attenzione in una partita in cui ha bisogno solo del compitino. Ed è un fatto senz’altro positivo.

Di Chiara 7.5 – Ehilà, ancora tu? E’ lui o non è lui? Ma certo che è lui. Ritorno coi fiocchi: spinta, incursioni e doppio assist. Quanto ci mancavi, Gianluca!

Fabbian 8 – Genova? Ferrara? Terni? No, il primo meglio al Granillo, c’è più gusto, e sfidiamo chiunque a dire il contrario: fa le prove in trasferta, la insacca di testa per l’1-0 sullo Stretto. Grandi capacità d’inserimento e fiuto del gol, comincia a non diventare più una sorpresa.

Crisetig 7 – Quel giallo iniziale lo condiziona, ma ha sempre il centrocampo in controllo, che diventa dominio dopo il rosso per il Sudtirol. Inzaghi lo toglie proprio per l’ammonizione.

Majer 7.5 – E’ la serata dei nuovi: scappa via, allarga e si piazza al limite, piazzando alla grande per la prima al Granillo. Urlo strozzato in gola, ma poi si può liberare ed esultare.

Canotto 7 – Sfrutta la velocità e la tecnica sulla destra: grandi falcate, buona capacità di puntare l’uomo e mettere palloni in mezzo. Fa la sua partita.

Ménez 7 – Non fa gol, ma non è il suo compito obbligatorio in una Reggina in cui segnano tutti e soprattutto le mezz’ali. Però diverte e si diverte, giocando in scioltezza e di prima soprattutto con Rivas.

Rivas 7+ – Incontenibile. Solita esplosività e velocità su quella fascia, fa un po’ quello che vuole: corsa, dribbling e scambia benissimo con Di Chiara e Menez.

dal 66′ Lombardi 7 – Entra, si piazza a metà campo, si butta dentro, gol: fulmine!

dal 66′ Liotti 6.5 – Presidia bene la sua zona di campo, ma entra in una fase di gara in cui ormai il risultato è in saccoccia.

dal 76′ Cicerelli s.v.

dal 76′ Giraudo s.v.

dal 79′ Gori 6 – Sfiora il gol in due occasioni.

All. Inzaghi 7.5 – E’ vero, il rosso lo aiuta, ma il copione era già chiaro da prima: torna la Reggina dominante di Ferrara nonostante un Sudtirol d’attesa. Inserisce i nuovi e la scelta gli dà ragione. Ah, una conferma: segnano tre mezz’ali.