Al Granillo piove, ma sono gol amaranto: “diluvio” Reggina, 4 reti al Sudtirol con tutti i nuovi

28 Agosto 2022 22:34

Reggina-Sudtirol, tutti gli aggiornamenti in diretta: formazioni ufficiali, cronaca testuale live e, a fine gara, tabellino, pagelle e dichiarazioni dei protagonisti

Avete visto pioggia? Chi ha visto pioggia? Non era acqua, ma gol amaranto. E’ diluvio Reggina al Granillo in un insolito e piovoso 28 agosto. Sudtirol annullato, annientato: finisce 4-0 in uno stadio vestito a festa e con oltre 11 mila spettatori.

LA PARTITA – Inzaghi lancia alcuni nuovi (e si riveleranno decisivi). Ci sono Di Chiara, Majer e Canotto al posto di Giraudo, Liotti e Ricci. Copione di gara chiaro e prevedibile: il Sudtirol gioca d’attesa, la Reggina aggredisce alla sua maniera, presidiando il campo in ampiezza e possesso. Ospiti a muso duro, troppo, e pagheranno caro questo: prima il giallo a Odogwu per gomito largo, poi quello a Curto e poi il rosso diretto sempre al numero 4 ospite, per un’entrataccia su Fabbian, anche se serve il Var per ribaltare la decisione del direttore di gara, che nell’occasione non aveva neanche ammonito il giocatore. E’ l’antipasto di quella che si rivelerà una serata magica: già prima la Reggina aveva sfiorato più volte il vantaggio, trovando i guantoni del portiere ospite, ma con la superiorità numerica si scatena e la chiude al 2-0 all’intervallo. Regista? Di Chiara, che mette in mezzo per Fabbian prima e per Majer poi; anche sul secondo gol serve il Var per la conferma, dal momento che il direttore di gara aveva annullato per inspiegabile fallo di mano. Ripresa? Una commedia! Il Sudtirol ne cambia tre, ma non serve a nulla, perché continuano a piovere gol. Questa volta i protagonisti sono i giovani Pierozzi e Lombardi, il primo con una girata da attaccante consumato e il secondo con una ribattuta da rapinatore d’area. Il resto è melina, in attesa della fine e con un Granillo in festa. Finisce così, 4-0, e la Reggina si rilancia alla grande dopo lo stop di Terni.

Reggina-Sudtirol 4-0, il tabellino

Marcatori: 35′ Fabbian, 46′ Majer, 61′ Pierozzi, 70′ Lombardi

Reggina (4-3-3): Colombi; Pierozzi, Cionek, Gagliolo, Di Chiara (77′ Giraudo); Fabbian (67′ Lombardi), Crisetig (67′ Liotti), Majer; Canotto (77′ Cicerelli), Ménez (80′ Gori), Rivas. A disposizione: Ravaglia, Dutu, Loiacono, Camporese, Lollo, Santander, Ricci. Allenatore: Maurizio D’Angelo.

Südtirol (4-3-3): Poluzzi; De Col, Zaro, Curto, D’Orazio; Belardinelli, Pompetti (78′ Marconi), Nicolussi Caviglia (46′ Davi); Carretta (46′ Rover), Odogwu (46′ Mazzocchi), Casiraghi (25′ Vinetot). A disposizione: Harrasser, Iacobucci, Berra, Kofler, Marconi, Capone. Allenatore: Leandro Greco

Arbitro: Daniele Rutella di Enna. Assistenti: Mario Vigile di Cosenza e Alex Cavallina di Parma. IV ufficiale: Mario Saia di Palermo. VAR: Luca Massimi di Termoli. A-VAR: Pasquale Capaldo di Napoli.

Note – Ammoniti: Odogwu (S), Crisetig (R), Curto (S), Fabbian (R), De Col (S), Mazzocchi (S). Espulsi: Curto (S). Calci d’angolo: 3-3. Recupero: 4′ pt, 3′ st.

Reggina-Sudtirol, la cronaca testuale live

90’+3 – Finisce così: Reggina-Sudtirol 4-0!

90′ – Sono 3 i minuti di recupero, si attende solo la fine.

85′ – Gori ancora vicino al gol, il pallone sfiora il palo.

82′ – Ci prova Gori, che vuole il gol: palla fuori.

79′ – Esce anche Menez, tra gli applausi: al suo posto entra Gori. Ora la Reggina deve solo gestire un risultato ampiamente meritato.

76′ – Altro doppio cambio per la Reggina: entrano Cicerelli e Giraudo per Canotto e Di Chiara.

70′ – Poker al Granillo, Reggina-Sudtirol 4-0. A segno un altro nuovo: è Lombardi, che ribadisce di testa a pochi metri un pallone finito sulla traversa dopo deviazione del portiere. Il Sudtirol non c’è più.

66′ – Doppio cambio per la Reggina: entrano Lombardi e Liotti per Crisetig e Fabbian, ovazione per entrambi.

60′ – E sono tre, la Reggina vendemmia! Azione insistita sulla destra, alla fine è Pierozzi a concludere: la palla tocca il palo e va dentro. Meritatissimo il gol per il terzino destro, uno dei migliori del match.

57′ – Menez col tiro a giro, sfiorata la traversa! Reggina ancora vicina al tris.

56′ – Ora la Reggina palleggia, prova a tenere il pallino del gioco per rifiatare e far correre l’avversario.

52′ – Traversa Sudtirol da corner: Belardinelli svetta più in alto di tutti, ma prende il legno.

51′ – La prima occasione è sempre per la Reggina, sull’asse centrale Menez-Fabbian, che concludono verso la porta ma si fanno bloccare dal portiere.

46′ – Inizia la ripresa, il Sudtirol fa tre cambi e si gioca il tutto per tutto: dentro Davi, Rover e il nuovo arrivato Mazzocchi.

SECONDO TEMPO

45’+4 – Si chiude il primo tempo: Reggina meritatamente sul doppio vantaggio.

45’+3 – Il gol è valido, la Reggina raddoppia! Serve sempre il Var, all’arbitro, per stabilire un tocco di mano francamente inspiegabile. Majer fa gol alla prima da titolare.

45’+1 – Arriva il raddoppio della Reggina, ma il gol è annullato. Di Chiara mette in mezzo per Majer, che la piazza, ma l’arbitro ferma subito tutto per un tocco di mano. Ora si attende la sala Var.

45′ – Sono 4 i minuti di recupero assegnati dall’arbitro.

35′ – REGGINA IN VANTAGGIOOOO!!! Ha segnato Fabbian! Meritatissimo il gol: è Di Chiara ad incunearsi, sugli sviluppi di un piazzato, e a mettere dentro, dove c’è il giovane scuola Inter, che già ci aveva provato tra Ferrara e Terni. Botta di testa e palla dentro, il Granillo esplode.

33′ – La Reggina continua a spingere, “sta lì”, ma il gol non arriva.

28′ – Cooling break, le due squadre si fermano per rifiatare. Fasciatura alla testa per Gagliolo dopo la botta subita in avvio di gara.

27′ – Tiro a giro splendido di Di Chiara, il portiere smanaccia: una sola squadra in campo, e il Granillo si accende.

24′ – Espulso Curto, ma è rosso diretto! L’arbitro va al Var e decide per l’espulsione, ma senza passare dalla seconda ammonizione. Il Sudtirol resta in 10 e Greco opta già per un cambio: esce Odogwu ed entra il difensore Vinetot.

21′ – Curto rischia il secondo giallo per una fallo su Fabbian, l’arbitro lo grazia tra le proteste amaranto.

19′ – Canotto sfiora il palo con una bella girata su tagliente punizione di Rivas. Terza occasione per la Reggina.

16′ – Chiaro il copione della gara: è la Reggina a fare la partita, provando a schiacciare il Sudtirol, che in questa fase ha difficoltà a ripartire. Solito lavoro importante delle mezz’ali, che si alzano in pressione.

12′ – Anche Curto nel taccuino dell’arbitro, per aver fermato Canotto che stava scappando via. Già tre gialli dopo meno di un quarto d’ora. E nel frattempo piove al Granillo.

10′ – Giallo anche per la Reggina: sfortunato rimpallo di Cionek manda in campo aperto un calciatore ospite, braccato da dietro da Crisetig, che si prende l’ammonizione.

7′ – Palo della Reggina! Rivas ruba palla in anticipo e scappa via verso la porta, conclude ma il portiere tocca sul palo: primo corner. Nell’angolo, testa di Cionek, ma il portiere devia ancora.

5′ – Subito un giallo, è per il Sudtirol: gomito largo di Odogwu su Gagliolo, che ha bisogno dell’ingresso dei medici.

2′ – La prima conclusione verso la porta è della Reggina, con Canotto che di gira di testa verso il portiere, ma il tiro è debole.

1′ – Partiti! E’ cominciato il match del Granillo tra Reggina e Sudtirol: gli amaranto attaccheranno verso la Curva Sud in questo primo tempo.

PRIMO TEMPO

Reggina-Sudtirol, prepartita

ore 20.35 – La Reggina ricorda Gustavo Tolotti – ex giocatore della Viola morto circa un anno fa – con il mazzo di fiori e la maglia che il club, nelle persone di Saladini e Cardona, ha donato alla famiglia, la quale è poi andata sotto la Curva Sud a prendersi l’applauso dei tifosi.

ore 20.19 – Comincia a riempirsi il Granillo che – ma si attende il dato ufficiale, definitivo e preciso del club – farà registrare oltre 10 mila presenze. Ci sono i dirigenti amaranto a bordo campo: da Taibi a Saladini passando per il Presidente Cardona, Salvatore Conti. Le squadre ancora si scaldano, ma a breve rientreranno negli spogliatoi.

Reggina-Sudtirol, formazioni ufficiali

Tre novità per Inzaghi, rispetto alle uscite di Genova, Ferrara e Terni, in cui aveva mantenuto sempre lo stesso undici. Come previsto, spazio dal primo minuto per Di Chiara, Majer e Canotto al posto di Giraudo, Liotti e Ricci. Confermato Cionek al posto di Camporese e Menez centravanti.

Reggina (4-3-3): Colombi; Pierozzi, Cionek, Gagliolo, Di Chiara; Fabbian, Crisetig, Majer; Canotto, Ménez, Rivas. A disposizione: Ravaglia, Dutu, Loiacono, Camporese, Giraudo, Liotti, Lombardi, Lollo, Gori, Cicerelli, Santander, Ricci. Allenatore: Maurizio D’Angelo.

Südtirol (4-3-3): Poluzzi; De Col, Zaro, Curto, D’Orazio; Belardinelli, Pompetti, Nicolussi Caviglia; Carretta, Odogwu, Casiraghi. A disposizione: Harrasser, Iacobucci, Berra, Vinetot, Mazzocchi, Rover, Davi, Kofler, Marconi, Capone. Allenatore: Leandro Greco

Arbitro: Daniele Rutella di Enna. Assistenti: Mario Vigile di Cosenza e Alex Cavallina di Parma. IV ufficiale: Mario Saia di Palermo. VAR: Luca Massimi di Termoli. A-VAR: Pasquale Capaldo di Napoli.