Reggina-Sudtirol, “scatto sulla fascia”: 1.500 biglietti venduti in poche ore, sarà spettacolo al Granillo!

26 Agosto 2022 13:46

1.500 i tagliandi staccati, che si vanno ad aggiungere agli abbonati per un totale che va verso i 8 mila e che verrà incrementato ancora tra oggi pomeriggio e le giornate di sabato e domenica

Lo avevamo detto, è praticamente una certezza: a Reggio Calabria in tanti preferiscono il biglietto. Al netto degli oltre 4 mila abbonamenti sottoscritti, il tifoso amaranto preferisce spesso rispondere col tagliando singolo. E così, a poche ore dall’apertura della prevendita per Reggina-Sudtirol, è già spettacolo: 1.500 i tagliandi staccati, che si vanno ad aggiungere agli abbonati per un totale che va verso i 6 mila e che verrà incrementato ancora tra oggi pomeriggio e le giornate di sabato e domenica.

Praticamente, domenica sera, sarà spettacolo, uno spettacolo bellissimo. A questo punto non è affatto un’illusione il traguardo degli 8 mila, record degli ultimi due anni (Reggina-Parma dello scorso ottobre). “1 500 biglietti in 4 ore, vi vogliamo così. Il vostro calore, la vostra passione”, scrive il club sui social annunciando il dato. Qui tutte le info sui biglietti.