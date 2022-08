Reggina-Sudtirol, è ufficiale: al Granillo in 10 mila! E fino a stasera il numero può ancora salire

28 Agosto 2022 15:09

Reggina-Sudtirol si giocherà davanti ad una cornice di pubblico importante, che da queste parti non si vedeva da prima del Covid

10 mila! 10 mila cuori amaranto questa sera al Granillo. Anzi, più di 10 mila, visto e considerato che c’è ancora un pomeriggio di tempo per acquistare altri biglietti relativi alla gara di stasera. Reggina-Sudtirol si giocherà davanti ad una cornice di pubblico importante, che da queste parti non si vedeva da prima del Covid. Dopo gli oltre 4 mila abbonamenti, dunque, la prevendita ha fatto registrare grandi numeri.

“10.000. Che spettacolo, Reggio! Ci vediamo tutti al Granillo”, ha scritto il club sui social, annunciando il nuovo aggiornamento. Qui tutte le info per poter acquistare il biglietto. “I titoli di accesso alla gara saranno acquistabili presso il gabbiotto all’ingresso del Centro Sportivo Sant’Agata” dalle ore 15:00 di oggi alle ore 20:45. “Sarà possibile acquistare il tagliando in tutti i punti vendita VivaTicket abilitati, compresi quelli presenti in Provincia. Sul portale VivaTicket, si potrà come di consueto effettuare l’acquisto online. Sul territorio di Reggio Calabria, sarà possibile acquistare il tagliando d’accesso allo stadio presso il punto vendita autorizzato BCenters, sito in Via Sbarre Centrali, 260/b | aperto tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 20:00 (orario no stop). Le richieste di accredito per dei possessori di tessere AIA-CONI-FIGC dovranno essere inviate all’indirizzo mail accrediti@reggina1914.it”. Questi i prezzi.