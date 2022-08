Reggina, ufficializzato lo staff del settore giovanile: allenatori e preparatori dalla Primavera all’Under 15

25 Agosto 2022 18:49

Allenatori, preparatori e collaboratori delle squadre giovanili della Reggina

La Reggina, con un comunicato sul proprio sito ufficiale, ha reso noto lo staff tecnico delle selezioni Nazionali giovanili amaranto Primavera 2, Under 17, Under 16 e Under 15. Eccolo di seguito.

Primavera 2

Allenatore: Francesco Ferraro

Collaboratore tecnico: Danilo Polito

Allenatore dei portieri: Stefano Pergolizzi

Preparatore fisico-atletico: Prof. Santi Cannistrà

Team Manager: Simone Sinicropi

Under 17

Allenatore: Domenico Zito

Collaborate tecnico: Salvatore Ripepi

Preparatore fisico-atletico: Prof. Alessandro Infortuna

Allenatore dei portieri: Stefano Pergolizzi

Under 16

Allenatore: Giuseppe Misiti

Preparatore fisico-atletico: Prof. Gabriele Minniti

Allenatore dei portieri: Antonio Leone

Under 15

Allenatore: Antonino Riso

Preparatore fisico-atletico: Prof. Leo Scordo

Allenatore dei portieri: Antonio Leone e Gabriele Parisi