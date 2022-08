Reggina, ecco il nuovo main sponsor: è Canale Group. Ora si attende annuncio nuove maglie

12 Agosto 2022 15:08

Adesso non resta che attendere l’annuncio delle nuove maglie. La decisione arriverà a breve. Per la divisa da trasferta, già un “assaggio”, nel match di Coppa Italia a Marassi di venerdì scorso

“Reggina 1914 è lieta di annunciare che Canale Group sarà il Main Sponsor del Club per la stagione sportiva 2022/23. Società impegnata a livello nazionale nella realizzazione e nella manutenzione di reti gas metano, Canale Group abbraccia nuovamente i colori amaranto”. Comincia così la nota ufficiale con cui la Reggina annuncia lo sponsor principale per la stagione appena iniziata. Si tratta di un ritorno, per l’azienda, che ha già rappresentato gli amaranto una decina d’anni fa, nella fase finale della gestione con a capo il Presidente Foti.

“La decisione della Canale Group di legare nuovamente il proprio nome alla principale espressione sportiva della città di Reggio Calabria – si legge ancora – nasce dall’amore e dalla passione che la società nutre da sempre per la propria terra. A ciò, si aggiunge il desiderio di condividere un importante progetto di rilancio del brand, grazie al connubio con una realtà ambiziosa e solida come la Reggina 1914, ed al coinvolgimento -per entrambe le parti – di figure istituzionali di spessore nazionale, al fine di raggiungere insieme traguardi prestigiosi, a livello sia sportivo che imprenditoriale. “Siamo lieti che Canale Group abbia scelto la Reggina per rilanciare il proprio brand – dichiara il Presidente della Reggina 1914, Marcello Cardona – Quando una partnership è frutto di nobili principi ed attaccamento alla città che si ha l’onore e l’onere di rappresentare, presente e futuro non possono che portare ad ottimi risultati e traguardi prestigiosi”.

Adesso non resta che attendere l’annuncio delle nuove maglie. La decisione arriverà a breve. Per la divisa da trasferta, già un “assaggio”, nel match di Coppa Italia a Marassi di venerdì scorso. Curiosità soprattutto sulla prima maglia, con il nuovo sponsor tecnico Givova.