Reggina, spettacolo amaranto: i tifosi invadono il Sant’Agata per la presentazione della squadra | FOTO e VIDEO

24 Agosto 2022 19:04

La Reggina incontra i suoi tifosi in un bellissimo e caloroso pomeriggio al Sant’Agata: il racconto

Un pomeriggio bellissimo, un Sant’Agata interamente colorato d’amaranto. Lo hanno regalato i tifosi della Reggina, presenti in massa al centro sportivo per il saluto ufficiale alla squadra prima del debutto interno casalingo di domenica sera. La società ha interamente aperto i cancelli dei campi d’allenamento per accogliere il calore di ultras e non solo in occasione della seduta odierna.

Presenti tutti, sul campo numero uno: Saladini, Cardona, Martino, Taibi, Inzaghi, lo staff, e poi tutta la squadra, raccolta in un abbraccio proprio di fronte alla sua gente. E quindi spazio ai microfoni: hanno preso la parola patron, Presidente, mister, infine gli Ultras, che hanno fatto il loro discorso ai ragazzi prima di lasciarsi andare all’inno e poi al coro storico che accompagna squadra e Sud al termine di ogni partita, in mezzo a uno spettacolo di colori, bandiere, suoni.