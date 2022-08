Reggina, prosegue la partnership con Soseteg: è back sponsor degli amaranto

13 Agosto 2022 15:10

Annuncio del club: “La Reggina è lieta di annunciare che Soseteg Srl sarà il Back Sponsor del Club per la stagione sportiva 2022/23”

Prosegue la partnership tra la Reggina e Soseteg, l’anno scorso main sponsor degli amaranto. In questa stagione, invece, sarà back sponsor. Lo ha ufficializzato il club: “La Reggina è lieta di annunciare che Soseteg Srl sarà il Back Sponsor del Club per la stagione sportiva 2022/23. La Soseteg Srl è attiva dal 2009 ed opera nel campo edile, immobiliare, energetico e della sicurezza, offrendo ai propri committenti consulenze tecniche altamente qualificate per garantire, in ogni incarico, il soddisfacimento delle esigenze e più alti standard qualitativi”.

“Una realtà consolidata – prosegue la nota – in grado di realizzare un intero progetto occupandosi ‘in prima persona’ di tutte le diverse attività e di gestire, grazie a un eccellente Project Management, tutte le fasi di progettazione e costruzione, adottando un approccio integrato e trasversale rispetto a tutti i processi. Soseteg, per mezzo di questa partnership, dimostra, ancora una volta, l’importanza delle radici e l’impegno verso il territorio. Una partnership che si rinnova, dal momento che il marchio Soseteg campeggiava sulla maglia amaranto anche nella scorsa stagione”.