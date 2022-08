Reggina, arriva l’altra ufficialità: rescissione per Faty

6 Agosto 2022 19:33

Ricardo Faty saluta la Reggina: ora è anche ufficiale

“Reggina 1914 comunica di aver risolto consensualmente il contratto in essere con il calciatore Ricardo Faty. A Ricardo un grande in bocca al lupo per il prosieguo della propria carriera”. Eccola l’altra, già anticipata, ufficialità in uscita in casa Reggina. Saluta Faty, che già ieri aveva preannunciato l’addio con un post social.

L’ex Roma dice addio dopo due anni e qualche minuto da subentrato. Fatale l’infortunio di Bologna in Coppa Italia all’inizio della stagione 2020-2021. Lungo stop, ma dopo il rientro non è riuscito a trovare spazio con nessun allenatore. L’esperto centrocampista libera un altro spazio Over, fondamentale in questa fase di mercato per gli amaranto.