La Reggina si presenta ai tifosi: mercoledì primo allenamento a porte aperte, in attesa del Granillo

22 Agosto 2022 20:13

“Ritrovarsi in un abbraccio. Come la mamma con i propri figli. Campo numero 2 del Centro Sportivo Sant’Agata, mercoledì 24 agosto ore 18:00. I ragazzi di mister Inzaghi scenderanno in campo per una sessione di allenamento a porte aperte. Porte aperte, come le nostre braccia, pronte ad accogliervi per sentire il calore che solo Reggio Calabria e la sua gente sa dare. Il primo incontro, prima di quello ufficiale. Ci vediamo a casa VOSTRA”. Con questa nota sul proprio sito ufficiale, la Reggina annuncia il primo allenamento a porte aperte della stagione, invitando difatti i tifosi amaranto al Sant’Agata in attesa della prima ufficiale, domenica sera al Granillo contro il Sudtirol.

C’è da attendersi la presenza di una buona cornice di pubblico, rappresentata magari dagli Ultras amaranto, che inciteranno e supporteranno la squadra invitando, chissà, la gente allo stadio per il match di domenica. La società raccomanda la tifoseria a “raggiungere la struttura non oltre le ore 17:30”.