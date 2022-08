Reggina, società vicina alla squadra in attesa della prima ufficiale: il Presidente Cardona presente a Lamezia

2 Agosto 2022 15:21

Non c’è un attimo di tregua, in casa Reggina. Dalle settimane precedenti al passaggio di proprietà, un continuo di momenti esaltanti, rapidi, frenetici. Ma, un passo alla volta, tanti tasselli si sono sistemati e si stanno sistemando. Allenatore annunciato, squadra quasi completa e campionato alle porte. Dopo la prima parte di ritiro al Sant’Agata, la squadra amaranto ha giocato l’amichevole col Lamezia e il triangolare all’Arechi di sabato, prima di fare ritorno nella città lametina per la seconda parte di ritiro e in attesa della prima ufficiale, quella di venerdì sera in Coppa Italia a Marassi contro la Sampdoria.

La società, che continua a lavorare intensamente a tutte le altre situazioni burocratiche ancora da sistemare, vuole comunque stare molto vicina al gruppo di Inzaghi. Per questo, a Lamezia, è presente anche il Presidente Marcello Cardona, che è passato a salutare mister e calciatori i quali si stanno preparando al prossimo match. Dopo le settimane tra scrivania e mercato, adesso cominciano le preoccupazioni (ma si spera possano essere di più le gioie) sul campo, sempre con l’obiettivo di “aggiustare” passo dopo passo ogni tassello e far sì che alla frenesia seguano momenti di tranquillità e di programmazione.