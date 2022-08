Gigi De Canio esalta la Reggina: “la nuova società ha basi solide, punta a obiettivi importanti”

4 Agosto 2022 11:05

L’ex allenatore della Reggina Gigi De Canio ha parlato degli amaranto, della nuova società e delle rinnovate ambizioni anche alla luce delle scelte su tecnico e rosa

Gli addetti ai lavori continuano, o forse tornano, a parlare di Reggina con una certa frequenza. Dopo le settimane di silenzi per via del passaggio di proprietà, contraddistinte anche dalla certezza assoluta – da parte di qualcuno – di un fallimento (poi per fortuna scongiurato), dall’annuncio di Inzaghi in poi l’attenzione si è nuovamente spostata sugli amaranto. Merito della scelta del club di puntare sull’ex bomber per la panchina, sì, ma anche conseguentemente di ufficializzare una serie di colpi importanti per la categoria.

E adesso la squadra amaranto, almeno sulla carta, non è più quella squadra da ultimi posti, da salvezza risicata al primo anno, come testimoniato anche dai bookmakers, ma può avere l’ambizione di puntare a qualcosa di più. Lo assicura anche un ex amaranto, Gigi De Canio, alla guida della società dello Stretto in Serie A una ventina di anni fa. Intervenuto a TMW, l’allenatore ha detto la sua: “la Reggina in passato è stata protagonista di stagioni di livello in Serie A, quindi la storia del club spinge a puntare obiettivi importanti. Ora la società ha basi solide e la costruzione della rosa promette bene”, ha affermato.